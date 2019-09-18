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Горсовет Красноярска присвоил имя Павла Федирко Октябрьскому мосту

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Иркутск
10:36 18 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Октябрьский мост в Красноярске теперь официально носит имя первого секретаря краевого комитета КПСС Павла Федирко. Решение об увековечении памяти почетного жителя Красноярска и края, который руководил регионом с 1972 по 1987 год, принято на сессии городского парламента.

В ходе заседания сессии Горсовета заместитель руководителя департамента социального развития администрации Денис Антонов отметил, что Павел Стефанович Федирко «был инициатором строительства моста, руководил работами по его возведению и лично возглавлял все выездные штабы по строительству объекта».

Павел Федирко скончался в Красноярске 9 августа на 87-м году жизни. С инициативой присвоить Октябрьскому мосту его имя выступил губернатор Александр Усс.

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