Горсовет Красноярска присвоил имя Павла Федирко Октябрьскому мосту

Октябрьский мост в Красноярске теперь официально носит имя первого секретаря краевого комитета КПСС Павла Федирко. Решение об увековечении памяти почетного жителя Красноярска и края, который руководил регионом с 1972 по 1987 год, принято на сессии городского парламента.

В ходе заседания сессии Горсовета заместитель руководителя департамента социального развития администрации Денис Антонов отметил, что Павел Стефанович Федирко «был инициатором строительства моста, руководил работами по его возведению и лично возглавлял все выездные штабы по строительству объекта».

Павел Федирко скончался в Красноярске 9 августа на 87-м году жизни. С инициативой присвоить Октябрьскому мосту его имя выступил губернатор Александр Усс.