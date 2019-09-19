19 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Частные детсады Красноярска переходят на систему обучения на двух языках

Главная Общество
Иркутск
16:54 19 Сентября 2019
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Частные детсады Красноярска перешили на систему билингвального обучения. Теперь и в учреждениях, которые работают по муниципальной программе, с воспитанниками разговаривают на русском и английском языках.

«Билингвальное образование исключает «кружковое» изучение иностранного языка. Дети не ходят на занятия по расписанию, не учат буквы, слова и правила. За основу взята европейская модель билингвального обучения, которую называют погружением в языковую среду. Начиная с раннего возраста, воспитанники слышат два языка, обучение происходит в естественной среде в процессе общения с другими детьми и педагогами», — рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

С детьми в билингвальных садах занимается англоязычный гувернер. Он общается с малышами на иностранном языке. В такой среде в период адаптации дети находятся полдня. В среднем уходит около двух месяцев, чтобы малыш заговорил на английском.

В мэрии отметили, что на новую систему перешли частные детские сады-участники муниципальной программы «Счастливое детство», в ближайшее время к ним присоединятся учреждения образовательного комплекса «Покровский».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Горсовет Красноярска присвоил имя Павла Федирко Октябрьскому мосту

Горсовет Красноярска присвоил имя Павла Федирко Октябрьскому мосту

18 Сентября 2019 г.
Решение принято на сессии городского парламента
Новости Иркутска: Леса Сибири восстанавливают после пожаров

Леса Сибири восстанавливают после пожаров

16 Сентября 2019 г.
Около 0,5 млн деревьев было высажено в России 14 сентября
Новости Иркутска: Таксистов Улан-Удэ призвали учить английский

Таксистов Улан-Удэ призвали учить английский

16 Сентября 2019 г.
Город готовится к проведению чемпионата мира по боксу среди женщин
Новости Иркутска: В правила туризма на Байкале могут внести изменения

В правила туризма на Байкале могут внести изменения

14 Сентября 2019 г.
Президент РФ дал поручения по охране озера
Новости Иркутска: С начала года красноярцы оставили в парикмахерских 3,5 млн рублей

С начала года красноярцы оставили в парикмахерских 3,5 млн рублей

13 Сентября 2019 г.
Средняя цена женской стрижки - 495 рублей
Новости Иркутска: Красноярская железная дорога получит 88 грузовых электровозов нового поколения

Красноярская железная дорога получит 88 грузовых электровозов нового поколения

12 Сентября 2019 г.
Составы поступят до конца года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

19 Сентября 2019 г.
Уголовное дело об убийстве прекращено
Новости Иркутска: В иркутских горах нашли погибшего туриста

В иркутских горах нашли погибшего туриста

16 Сентября 2019 г.
Пропавшего жителя города Слюдянка искали с 6 сентября
Новости Иркутска: В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

16 Сентября 2019 г.
Предложенные поправки предполагают проведение конкурса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356