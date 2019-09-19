Частные детсады Красноярска переходят на систему обучения на двух языках

Частные детсады Красноярска перешили на систему билингвального обучения. Теперь и в учреждениях, которые работают по муниципальной программе, с воспитанниками разговаривают на русском и английском языках.

«Билингвальное образование исключает «кружковое» изучение иностранного языка. Дети не ходят на занятия по расписанию, не учат буквы, слова и правила. За основу взята европейская модель билингвального обучения, которую называют погружением в языковую среду. Начиная с раннего возраста, воспитанники слышат два языка, обучение происходит в естественной среде в процессе общения с другими детьми и педагогами», — рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

С детьми в билингвальных садах занимается англоязычный гувернер. Он общается с малышами на иностранном языке. В такой среде в период адаптации дети находятся полдня. В среднем уходит около двух месяцев, чтобы малыш заговорил на английском.

В мэрии отметили, что на новую систему перешли частные детские сады-участники муниципальной программы «Счастливое детство», в ближайшее время к ним присоединятся учреждения образовательного комплекса «Покровский».