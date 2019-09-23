В Бурятии восстановлена ступа Джарун Хашор

В Кижингинском районе Бурятии завершилась реконструкция буддийской ступы Джарун Хашор. Она была построена ровно 100 лет назад - в 1919 году, но в 1937-м ее разрушили. Согласно замыслу строителей, бурятская святыня повторяет ступу Бодхнатх, которая находится вблизи столицы Непала Катманду. По данным пресс-службы правительства Республики Бурятия, реконструкция была осуществлена силами буддистов-мирян и общественности при финансовой поддержке правительства региона.

Фото: официальный портал Республики Бурятия