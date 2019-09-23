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В Бурятии восстановлена ступа Джарун Хашор

Главная Общество
Иркутск
15:22 23 Сентября 2019
буддизм, реконструкция, святыня
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кижингинском районе Бурятии завершилась реконструкция буддийской ступы Джарун Хашор. Она была построена ровно 100 лет назад - в 1919 году, но в 1937-м ее разрушили. Согласно замыслу строителей, бурятская святыня повторяет ступу Бодхнатх, которая находится вблизи столицы Непала Катманду. По данным пресс-службы правительства Республики Бурятия, реконструкция была осуществлена силами буддистов-мирян и общественности при финансовой поддержке правительства региона.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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