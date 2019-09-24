День города в Улан-Удэ хотят сделать теплее

В Улан-Удэ могут перенести дату Дня города, который отмечается в первой декаде сентября. В городе объявлено голосование по выбору нового варианта.

Голосование стартовало 23 сентября и продлится месяц. За это время можно проголосовать на сайте «Активный горожанин» или опустив лист с предложением в специальные урны для голосования. Они установлены в администрация районов, а также в учебных заведениях.

«Необходимо спросить мнение каждого жителя Улан-Удэ, разных возрастов - детей, их родителей, студентов, артистов, которые работают в День города…», - приводит сайт муниципалитета слова мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

После первого дня онлайн-голосования вне конкуренции июнь, за который подано 365 или 50% всех голосов. Желающих праздновать в ноябре, декабре или марте пока нет вовсе.

В этом году День города отмечался 7 сентября. Погода была прохладной и тогда и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил подумать о возможности переноса праздника.

Фото: официальный портал Республики Бурятия