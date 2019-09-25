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В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

Главная Общество
Иркутск
12:35 25 Сентября 2019
паводок, ликвидация, подтопление
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия завершились оперативные работы по ликвидации последствий паводка. Пострадавшим выдана единовременная материальная помощь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Летнее наводнение в Бурятии не носило столь разрушительный характер, как в соседней Иркутской области. Тем не менее, ущерб от него оказался значительным. Было подтоплено 915 домов и 240 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Пострадавшим жителям из резервного фонда правительства Бурятии выплачена единовременная материальная помощь в размере 6,12 млн руб.

«Кроме того, завершены работы по восстановлению размытых участков автомобильных дорог республиканского и местного значения», - говорится в сообщении официального портала Бурятии.

В Заиграевском районе республики в ходе ликвидации последствий паводка была отсыпана защитная дамба по кромке подтопления. В Иволгинском районе – отсыпана береговая линия протоки Степная и реки Селенги, в Северо-Байкальском районе восстановлена частично разрушенная дамба в селе Холодное и т. д.  

Фото: официальный портал Республики Бурятия

 

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