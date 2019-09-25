Волокита названа одной из причин распространения лесных пожаров в Сибири

Генпрокурор Юрий Чайка высказал претензии структурам, ответственным за тушение лесных пожаров в сибирских регионах. О прозвучавшей на совещании в Красноярске критике сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание при генпрокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования» проходит сегодня.

«К сожалению, безответственная позиция некоторых должностных лиц по нецелесообразности тушения лесных пожаров приводит к серьезным последствиям. Так, в Иркутской области из-за волокиты площадь возгорания увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га. В результате огонь распространился по территории Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам», - приводит оценку главы ведомства «Интерфакс-Сибирь».

По данным Юрия Чайки, аналогичные случаи были зафиксированы в Забайкальском и Красноярском краях.

В своем выступлении на совещании генпрокурор отметил, что в регионах состояние сил и средств пожаротушения не соответствует необходимым требованиям и не позволяет в полной мере обеспечить защиту лесов.

Напомним, масштабные природные пожары охватили этим летам леса в Красноярском крае, Иркутской области и ряде других регионов Сибири и Дальнего Востока. Их общая площадь достигала 3 млн га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области