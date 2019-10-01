Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

Призывники из муниципалитетов Иркутской области, пострадавших от наводнения этим летом, могут получить отсрочку от призыва на срочную военную службу в осеннюю кампанию. Осенний призыв стартовал сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В текущем году было много кризисных ситуаций, в частности в Иркутской области в Тулуне и Нижнеудинске, который подверглись паводку в результате много людей потеряли кров и имущество… Никто призывника, если он действительно попал в трудную жизненную ситуацию, в ходе этого (осеннего) периода забирать на военную службу не будет. Будут выработаны меры и предложения для него, возможно, если такие люди найдутся и попросят перенести призыв на следующий период, мы всем пойдем навстречу», - об этом заявил в Екатеринбурге начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Александр Линьков (цитата по ТАСС).

К этому генерал-майор Линьков добавил, что призывные комиссии предупреждены на этот счет. К каждому такому призывнику будет применен индивидуальный подход.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ «О призыве в октябре – декабре 2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Предполагается, что будет призвано около 132 тыс. человек.

Фото: сайт министерства обороны РФ