Прибайкальскому нацпарку прирежут 123 тыс. гектаров

Территория Прибайкальского национального парка может быть расширена до 540 тыс. га. Проект соответствующего постановления правительства РФ подготовило министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прибайкальский нацпарк в Иркутской области входит в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В настоящее время его площадь составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья – от поселка Култук на юге до Кочериковского мыса на севере.

«Расширение … обусловлено необходимостью выполнения основной задачи по сохранению целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала, ландшафтного и биотического разнообразия, чистоты вод озера», - говорится в сообщении минприроды.

Экспертное заключение о включении новых территорий в нацпарк выдал иркутский Институт географии СО РАН. Ранее сообщалось, что минприроды РФ намерено включить в состав Прибайкальского нацпарка правобережье Большой Олхи, местность от верховья реки Дабат до устья Аланки, а также побережье и акваторию острова Ольхон.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года был опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению Байкала и его экологическому оздоровлению.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»