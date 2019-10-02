2 октября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Прибайкальскому нацпарку прирежут 123 тыс. гектаров

Главная Общество
Иркутск
11:56 2 Октября 2019
байкал, министерство, парк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Территория Прибайкальского национального парка может быть расширена до 540 тыс. га. Проект соответствующего постановления правительства РФ подготовило министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прибайкальский нацпарк в Иркутской области входит в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В настоящее время его площадь составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья – от поселка Култук на юге до Кочериковского мыса на севере.

«Расширение … обусловлено необходимостью выполнения основной задачи по сохранению целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала, ландшафтного и биотического разнообразия, чистоты вод озера», - говорится в сообщении минприроды.

Экспертное заключение о включении новых территорий в нацпарк выдал иркутский Институт географии СО РАН. Ранее сообщалось, что минприроды РФ намерено включить в состав Прибайкальского нацпарка правобережье Большой Олхи, местность от верховья реки Дабат до устья Аланки, а также побережье и акваторию острова Ольхон.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года был опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению Байкала и его экологическому оздоровлению.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

1 Октября 2019 г.
В минобороны РФ обещают индивидуальный подход к каждому призывнику из пострадавших районов
Новости Иркутска: Волокита названа одной из причин распространения лесных пожаров в Сибири

Волокита названа одной из причин распространения лесных пожаров в Сибири

25 Сентября 2019 г.
Генпрокурор Юрий Чайка выступил с критикой хода их тушения
Новости Иркутска: В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

25 Сентября 2019 г.
Летом в республике было подтоплено в общей сложности 915 домов
Новости Иркутска: День города в Улан-Удэ хотят сделать теплее

День города в Улан-Удэ хотят сделать теплее

24 Сентября 2019 г.
В столице Бурятии выбирают новую дату для праздника
Новости Иркутска: В Бурятии восстановлена ступа Джарун Хашор

В Бурятии восстановлена ступа Джарун Хашор

23 Сентября 2019 г.
Она была построена 100 лет назад и разрушена в 1937 году
Новости Иркутска: Частные детсады Красноярска переходят на систему обучения на двух языках

Частные детсады Красноярска переходят на систему обучения на двух языках

19 Сентября 2019 г.
Их можно посещать по муниципальной программе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

30 Сентября 2019 г.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей
Новости Иркутска: В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

30 Сентября 2019 г.
Ранее Максим Авдеев занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Новости Иркутска: В иркутской гордуме беспартийный руководитель

В иркутской гордуме беспартийный руководитель

29 Сентября 2019 г.
На пост спикера избран Дмитрий Ружников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356