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Заправки крупной сети в Красноярске остались без бензина

Главная Общество
Иркутск
13:16 7 Октября 2019
красноярск, общество, топливо и азс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Второй день на заправках сети «25 часов» в Красноярске нет бензина. В частности, автомобилисты сообщают об отсутствии топлива марок АИ-92 и АИ-95 на трех АЗС по ул. Партизана Железняка, а также на ул. Киренского. На колонках висят таблички «слив топлива», однако бензовозов по близости не наблюдается. Отпускают только АИ-98 и дизель.

В пресс-службе сети «25 часов» подтвердили проблему с горючим, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радио «Красноярск-Главный». 

По данным компании, в этом виноваты логисты, которые неправильно распределили доставку топлива. Проблему с бензином обещают решить во второй половине дня. Возможно, топливо появится уже после 14:00.

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