В двух детсадах Красноярска появилось оборудование для особых детей

Два детсада Красноярска оснащены уникальным оборудованием для детей с повышенными потребностями. Игровой городок с пандусами, поручнями и разворотной площадкой для инвалидной коляски обустроен в дошкольном учреждении №11.

В саду №235 появилось оборудование для слабовидящих и слабослышащих малышей, а также детей-аутистов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Почти у всех снарядов «волшебные» названия: машина для обнимания, волшебные маты, обучающая письму улитка.

Так, машина для обнимания – это конструкция из мягких валиков для детей-аутистов. Обычных объятий они боятся, а такое устройство помогает успокоиться и получить приятные эмоции. Машина нравится и здоровым детям, отмечают в детском саду.

«Волшебные маты - прозрачные подушки с цветным гелем, используются на арт-терапии. При давлении на мат жидкость внутри перемещается и превращается в разноцветные кляксы. Такое «рисование» помогает детям успокоиться, снять напряжение и повысить концентрацию внимания», — рассказали в пресс-службе управления образования.

Реабилитационный велосипед – тренажер для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Он позволяет разрабатывать руки и ноги, укреплять мышцы и суставы.

Обучающая письму улитка – симметричные лабиринты, которые позволяют развивать моторику, улучшают пространственную ориентацию, концентрирую внимание.