Жители Лесосибирска озвучили предложения по идеальной набережной

Жители Лесосибирска рассказали, какой они бы хотели видеть идеальную набережную Воинской Славы. Пожелания горожан рассмотрела общественная комиссия — предложения собирали с 16 сентября по 1 октября в шести пунктах Лесосибирска, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В проекте благоустройства набережной рекомендовано предусмотреть детские, спортивные, смотровые и сценические площадки, зону для выгула собак, общественные туалеты, установить дополнительные урны, уличные качели для детей и взрослых. Лесосибирцы также предложили прогулочную дорогу покрыть современным качественным материалом, проложить велодорожки, предусмотреть площадки для катания на роликах, модернизировать уличное освещение и установить видеонаблюдение», — рассказали в правительстве.

Также горожане попросили установить причал на воду и сделать спуск для катания на санках зимой. Лесосибирцы выступили за ограничение парковки и проезда транспорта.

Отметим, что все пожелания местных жителей будут внесены с итоговый протокол, который передадут архитекторам. Дизайн-проект набережной появится к середине ноября.

С проектом благоустройства набережной Воинской Славы Лесосибирск будет участвовать во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Победителям обещано федеральное финансирование на реализацию проектов.