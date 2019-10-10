10 октября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Главная Общество
Иркутск
10:35 10 Октября 2019
общество, иркутск, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Гимназию №3 в Иркутске пришлось закрыть на карантин из-за вспышки вирусных заболеваний. В частности, речь идет о пневмонии и ОРВИ, сообщили журналистам в областном управлении Роспотребнадзора. Приказ также опубликован на сайте учреждения. 

Школу закрыли по приказу руководства — там отмечена повышенная заболеваемость, пневмонией болеют 12 учеников. Чтобы предотвратить инфекцию, дирекция приняла решение приостановить работу учреждения на 10 дней. Сейчас специалисты проводят санитарные мероприятия, в том числе дезинфекцию. Дети продолжат обучение дистанционно. 

По данным Роспотребнадзора, во всех возрастных группах населения Иркутской области отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. Всего за прошедшую неделю ОРВИ заболели 14,6 тысячи человек, 72% заболевших — дети до 14 лет.

Отметим, что в регионе открыта «горячая линия» по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

«До 16 октября специалисты расскажут, как правильно подготовиться к вакцинации против гриппа, где можно сделать прививку, проконсультируют об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон», — рассказали специалисты. 

Обращаться можно по телефонам: 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Жители Лесосибирска озвучили предложения по идеальной набережной

Жители Лесосибирска озвучили предложения по идеальной набережной

8 Октября 2019 г.
Общественная комиссия по развитию городской среды рассмотрела предложения горожан
Новости Иркутска: В двух детсадах Красноярска появилось оборудование для особых детей

В двух детсадах Красноярска появилось оборудование для особых детей

7 Октября 2019 г.
Специальными устройствами оснащены учреждения №№11 и 235
Новости Иркутска: Заправки крупной сети в Красноярске остались без бензина

Заправки крупной сети в Красноярске остались без бензина

7 Октября 2019 г.
Топливо обещают привести во второй половине дня
Новости Иркутска: Прибайкальскому нацпарку прирежут 123 тыс. гектаров

Прибайкальскому нацпарку прирежут 123 тыс. гектаров

2 Октября 2019 г.
Минприроды РФ подготовило проект правительственного постановления
Новости Иркутска: Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

1 Октября 2019 г.
В минобороны РФ обещают индивидуальный подход к каждому призывнику из пострадавших районов
Новости Иркутска: Волокита названа одной из причин распространения лесных пожаров в Сибири

Волокита названа одной из причин распространения лесных пожаров в Сибири

25 Сентября 2019 г.
Генпрокурор Юрий Чайка выступил с критикой хода их тушения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

10 Октября 2019 г.
В мэрии такой поступок считают бесчеловечным
Новости Иркутска: В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

8 Октября 2019 г.
Они ели в ресторане быстрого питания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356