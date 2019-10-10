Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Гимназию №3 в Иркутске пришлось закрыть на карантин из-за вспышки вирусных заболеваний. В частности, речь идет о пневмонии и ОРВИ, сообщили журналистам в областном управлении Роспотребнадзора. Приказ также опубликован на сайте учреждения.

Школу закрыли по приказу руководства — там отмечена повышенная заболеваемость, пневмонией болеют 12 учеников. Чтобы предотвратить инфекцию, дирекция приняла решение приостановить работу учреждения на 10 дней. Сейчас специалисты проводят санитарные мероприятия, в том числе дезинфекцию. Дети продолжат обучение дистанционно.

По данным Роспотребнадзора, во всех возрастных группах населения Иркутской области отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. Всего за прошедшую неделю ОРВИ заболели 14,6 тысячи человек, 72% заболевших — дети до 14 лет.

Отметим, что в регионе открыта «горячая линия» по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«До 16 октября специалисты расскажут, как правильно подготовиться к вакцинации против гриппа, где можно сделать прививку, проконсультируют об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон», — рассказали специалисты.

Обращаться можно по телефонам: 8-800-350-26-86 и 8(3952) 23-95-19.