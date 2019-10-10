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В 20-ой больнице Красноярска меняется порядок планового приема пациентов

Главная Общество
Иркутск
16:34 10 Октября 2019
красноярск, общество, призыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В связи с началом осеннего призыва порядок планового приема пациентов в 20-ой больнице Красноярска изменился. В семи отделениях медучреждения врачи принимают призывников вне очереди. Другим пациентам придется предоставить приоритет молодым людям в дневном кардиологическом стационаре, приемно-диагностическом отделении для взрослых, кардиологическом отделении №2.

Также призывники могут посещать вне очереди врача-ревматолога, пульмонолога, отоларинголога и проктолога. В таком режиме 20-ая больница Красноярска будет работать окончания осеннего призыва - 31 декабря, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что в начале недели после планового ремонта открылся роддом при 20-ой больнице. На работы было потрачено 2 млн рублей из краевого бюджета.

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