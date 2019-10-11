Иркутян возмутило видео с привязанным к забору гималайским медведем

В Сети появилось видео, на котором кричит гималайский медведь — животное привязали к забору. Оказалось, что инцидент произошел в городе Бодайбо Иркутской области.

Как пишут СМИ, таким образом передвижной цирк привлекал внимание зрителей — медведю этот способ «агитации» явно не нравился. Редкий хищник, судя по кадрам, громко кричал и пытался освободиться.

По информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, администрация города Бодайбо отказала цирку в размещении. Тогда предприниматели нашли иной выход — они открыли площадку на территории поликлиники, которая находится в подчинении области.

«За вчерашний день мы получили десятки обращений по этому поводу. Связались с мэром города, оказалось, администрация города Бодайбо ранее отказала цирку в разрешении на работу. Налицо факты жесткого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм (напомню, это территория медучреждения), создание угрозы жизни и животных и граждан», — написал в социальных сетях председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Обращение с просьбой разобраться в ситуации уже направили в правоохранительные органы и Росприроднадзор.