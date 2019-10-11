Иркутян возмутило видео с привязанным к забору гималайским медведем

В Сети появилось видео, на котором кричит гималайский медведь — животное привязали к забору. Оказалось, что инцидент произошел в городе Бодайбо Иркутской области.
Как пишут СМИ, таким образом передвижной цирк привлекал внимание зрителей — медведю этот способ «агитации» явно не нравился. Редкий хищник, судя по кадрам, громко кричал и пытался освободиться.
По информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, администрация города Бодайбо отказала цирку в размещении. Тогда предприниматели нашли иной выход — они открыли площадку на территории поликлиники, которая находится в подчинении области.
«За вчерашний день мы получили десятки обращений по этому поводу. Связались с мэром города, оказалось, администрация города Бодайбо ранее отказала цирку в разрешении на работу. Налицо факты жесткого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм (напомню, это территория медучреждения), создание угрозы жизни и животных и граждан», — написал в социальных сетях председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.
Обращение с просьбой разобраться в ситуации уже направили в правоохранительные органы и Росприроднадзор.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚡️⚡️⚡️ Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» вот так вот встал в городе, просто привязав медведя к забору. За вчерашний день мы получили десятки обращений по этому поводу. Связались с мэром города, подключили нашего регионального координатора проекта #ЧистаяСтрана в Иркутской области Виталия Перетолчина. ⠀ ‼️Оказалось, администрация города Бодайбо ранее ОТКАЗАЛА цирку в разрешении на работу. Тогда цирк вышел из положения и... встал на территории поликлиники (!) медицинского учреждения, которое находится в подчинении не города, а области. А кто там у нас губернатор Иркутской области? Правильно, известный «любитель» медведей «товарищ» @tovarish.levchenko Левченко. Итого, на территории учреждения здравоохранения Иркутской области находится привязанный к забору медведь, стоит и зарабатывает деньги цирк, работу которого до этого официально запретила администрация города. Короче, очередной беспредел. ⠀ Интересно, как себя чувствует главврач, нарушивший сразу целый букет уголовных и административных статей, дав санкцию на это безобразие, и сколько он получил за то, что разрешил его? И как отнесутся в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения к тому, что поликлинику превратили в цирк и концлагерь для животных? ⠀ Подключаем всех. Налицо факты жесткого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм (напомню, это территория медучреждения), создание угрозы жизни и животных, и граждан. Прокуратура, МВД, Роспотребнадзор, Росздравнадзор. В течение нескольких часов депутатские запросы будут во всех этих ведомствах. Берём на контроль. Будем добиваться возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, санкционировавших это безобразие. ⠀ Напомню, работа таких «цирков» до сих пор возможна из-за того, что Минкульт не утвердил подзаконные акты к нашему закону «Об ответственном обращении с животными». Министерство культуры должно было подготовить их до конца июня, прописав там условия, которые бы сделали работу таких кочующих шапито просто невозможной. Однако подзаконных актов до сих пор нет. Цирки продолжают ездить.