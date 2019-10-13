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Центр профилактики рака планируют открыть в Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
13:59 13 Октября 2019
общество, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центр профилактики онкологических заболеваний планируют открыть в Иркутской области в 2020 году, пишет портал irk.ru со ссылкой на главного онколога региона Викторию Дворниченко.

Строительство центра стартовало в 2017 году — его открытие намечалось на 2018 год, однако из-за проблем с финансированием сроки сдвинулись. Иркутский Минздрав пообещал решить этот вопрос и уже в 2020 году открыть медицинское учреждение. 

Центр будет платным для пациентов, однако медики предусмотрят льготы для различных категорий населения в рамках ОМС. В учреждении будут работать специалисты Иркутского онкодиспансера.

Виктория Дворниченко также отметила, что открытие позволит оперативно выявлять онкологические заболевания и сразу выписывать правильное лечение. 

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