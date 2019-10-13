Центр профилактики рака планируют открыть в Иркутской области

Центр профилактики онкологических заболеваний планируют открыть в Иркутской области в 2020 году, пишет портал irk.ru со ссылкой на главного онколога региона Викторию Дворниченко.

Строительство центра стартовало в 2017 году — его открытие намечалось на 2018 год, однако из-за проблем с финансированием сроки сдвинулись. Иркутский Минздрав пообещал решить этот вопрос и уже в 2020 году открыть медицинское учреждение.

Центр будет платным для пациентов, однако медики предусмотрят льготы для различных категорий населения в рамках ОМС. В учреждении будут работать специалисты Иркутского онкодиспансера.

Виктория Дворниченко также отметила, что открытие позволит оперативно выявлять онкологические заболевания и сразу выписывать правильное лечение.