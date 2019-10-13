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Губернатор Иркутской области повысил себе зарплату, чтобы увеличить зарплаты бюджетникам

Главная Общество
Иркутск
14:10 13 Октября 2019
иркутск, губернатор, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил решение, повысить себе заработную плату почти на 45%.  По его словам, это делается для того, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций.

Сергей Левченко, в частности, отметил, что уровень зарплат остается достаточно низким, при том, что объем работ у сотрудников бюджетных организаций значительно увеличился из-за паводков.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора… в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», - рассказал Левченко РБК.

Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области намерен с октября повысить себе зарплату с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб.

Фото с сайта https://irkobl.ru

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