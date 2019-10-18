В Иркутске установлен первый памятник градоначальнику

В Иркутске на ул. Карла Маркса к 100-летию председателя горисполкома Николая Салацкого открыт памятник. Это первый монумент градоначальнику, установленный в городе. Николай Салацкий руководил Иркутском 18 лет – с 1962 по 1980 годы. Это время называют эпохой градостроительных преобразований. Была введена в эксплуатацию Ново-Иркутская ТЭЦ, построены 6 микрорайонов, 36 школ, 95 детских садов, три роддома, появилось троллейбусное сообщение. При Салацком построены торговый комплекс, цирк, гостиница «Ангара», Дворец спорта «Труд», мемориал «Вечный огонь», Иннокентьевский мост.

«Жизнь и трудовой путь Николая Салацкого уже обросли легендами. Решать самые сложные вопросы ему помогали железный характер, мощная военная закалка и искренняя преданность городу и его жителям. Николай Францевич заслужил уважение и любовь иркутян, которые и сегодня чтут его память, продолжают его дело – строят город, в котором хочется жить! С огромной честью мы продолжаем благоустраивать город, восстанавливать памятники архитектуры, увековечивать знаменитых земляков», - отметил нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердникова.

Авторы монумента Николаю Салацкому - скульптор Евгений Ставский и архитектор Евгений Третьяков. Сквер, где установлен памятник, благоустроили, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.