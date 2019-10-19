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Уникальную медную статую Будды нашли в селе Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
12:39 19 Октября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Аларь Иркутской области нашли медную статую Будды — ее возраст составляет несколько веков, сообщает «Интерфакс Сибирь». 

Монумент на территории усадьбы обнаружил местный житель Алексей Якубовский, он передал статую в Аларский дацан. Оттуда ценный экземпляр отправили на реставрацию в Бурятию, а затем вернули назад. 

Высота медного Будды около 20 см. Возраст точно неизвестен, однако по словам специалистов, в земле она пролежала не менее 100 лет. 

«Скорее всего, ее закопали во время уничтожения культовых сооружений после революции 1917 года», — цитирует издание настоятеля Аларского дацана. 

Уникальность найденной фигуры - в положении кистей рук Будды. Ладони соединены вместе, а пальцы сложены вовнутрь. Это говорит о том, что Будда кается и просит простить его за ошибки. 

Эксперты считают, что статую выполнили именно сибирские мастера. 

Фото: с сайта baikal-daily.ru

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