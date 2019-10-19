Уникальную медную статую Будды нашли в селе Иркутской области

В селе Аларь Иркутской области нашли медную статую Будды — ее возраст составляет несколько веков, сообщает «Интерфакс Сибирь».

Монумент на территории усадьбы обнаружил местный житель Алексей Якубовский, он передал статую в Аларский дацан. Оттуда ценный экземпляр отправили на реставрацию в Бурятию, а затем вернули назад.

Высота медного Будды около 20 см. Возраст точно неизвестен, однако по словам специалистов, в земле она пролежала не менее 100 лет.

«Скорее всего, ее закопали во время уничтожения культовых сооружений после революции 1917 года», — цитирует издание настоятеля Аларского дацана.

Уникальность найденной фигуры - в положении кистей рук Будды. Ладони соединены вместе, а пальцы сложены вовнутрь. Это говорит о том, что Будда кается и просит простить его за ошибки.

Эксперты считают, что статую выполнили именно сибирские мастера.

Фото: с сайта baikal-daily.ru