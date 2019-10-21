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Иркутские «моржи» открыли сезон

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Иркутск
12:50 21 Октября 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сезон зимнего плавания в ледяной воде официально стартовал в Иркутске. Участники Центра закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» совершили массовый заплыв по Ангаре.

«Моржи» переплыли реку, преодолев в общей сложности полтора километра. В акции участвовали девять женщин и 15 мужчин, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Эмоций море, впечатлений еще больше. Теперь зимой вода будет теплая, добро пожаловать. Всем можно купаться и плавать в свое удовольствие», - сообщают представители Центра закаливания в соцсетях.

Во время заплыва температура воды в Ангаре составляла +6 градусов, а воздух прогрелся всего до температуры воздуха в Иркутске — +4 градуса. В воде пловцы провели около 12 минут. Акцию контролировали спасатели.

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