Иркутские «моржи» открыли сезон

Сезон зимнего плавания в ледяной воде официально стартовал в Иркутске. Участники Центра закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» совершили массовый заплыв по Ангаре.

«Моржи» переплыли реку, преодолев в общей сложности полтора километра. В акции участвовали девять женщин и 15 мужчин, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Эмоций море, впечатлений еще больше. Теперь зимой вода будет теплая, добро пожаловать. Всем можно купаться и плавать в свое удовольствие», - сообщают представители Центра закаливания в соцсетях.

Во время заплыва температура воды в Ангаре составляла +6 градусов, а воздух прогрелся всего до температуры воздуха в Иркутске — +4 градуса. В воде пловцы провели около 12 минут. Акцию контролировали спасатели.