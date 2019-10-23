Семья из Иркутска погасила долг по кредиту в 6,6 млн рублей ради поездки за границу

Семья из Иркутска погасила долги перед банком в размере 6,6 млн рублей, чтобы избежать ареста имущества и ограничения в праве выезда за границу. Возбудив исполнительное производство, пристав отправился по месту жительства должников, однако застать их дома не удалось. Исполнитель оставил извещение о вызове на прием к должностному лицу управления федеральной службы.

«После этого к судебному приставу на прием явился доверенный представитель семьи, которому и были разъяснены возможные меры принудительного характера за неисполнение судебного решения в установленный законом для этого добровольной срок», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В итоге иркутяне перечислили всю сумму задолженности на расчетный счет банка.