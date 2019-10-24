Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе. Данные о том, что 47,6% врачей и медсестер зарабатывают меньше, чем было обозначено в майских указах президента, привел руководитель научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин.

Глава сибирского региона в ответ заявил, что у всех медиков не могут быть одинаково высокие доходы — на зарплату, как и в других отраслях, влияют компетенции врачей и стаж.

«Звучала цифра в 47%. Заработная плата разная: либо ты молодой специалист, который пришел на работу и получает такое количество, либо человек, который освоил высокотехнологичные процессы и получает в несколько раз больше. Я думаю, что вы согласитесь, что не должно быть такого, чтобы одинаково получали все вот эту среднюю заработную плату. Есть там у врачей 72 тысяч средняя зарплата — давайте всем назначим одинаково. Не может быть такого», — заявил Левченко.

Глава Иркутской области добавил, что по данным Минэкономиразвития, уже в 2017 году регион был в тройке лучших, по выполнению майских указов президента.