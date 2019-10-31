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Пострадавшие от иркутского наводнения разъезжаются по новым домам и квартирам

Главная Общество
Иркутск
12:22 31 Октября 2019
пункт, наводнение, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области завершили работу три из пяти пунктов долговременного размещения граждан, которые потеряли жилье в результате летнего наводнения. Третий, выполнив свое предназначение, закрылся в городе Нижнеудинске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Нижнеудинск оказался одним из наиболее пострадавших от наводнения иркутских городов. По данным областных властей, пункт долговременного проживания на 500 человек на базе Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта был открыт здесь 15 июля.

«30 октября последние жители пункта выехали к месту постоянного проживания в приобретенные жилые помещения, преимущественно в Нижнеудинск. Мы рады, что все они теперь имеют собственное жилье», - сказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

По данным официального областного портала, ранее завершили работу аналогичные пункты в Чунском и Братском районах региона. Пока функционируют последние два, расположенные в Тулуне. Здесь проживает 176 человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

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