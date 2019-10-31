В Бурятии предложили полностью запретить вылов омуля

Полностью запретить вылов байкальского омуля. С такой инициативой выступил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку народного хурала Бурятии Петр Носков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предложение прозвучало на расширенном рабочем совещании аграрного комитета. По мнению его председателя, это облегчит контроль за соблюдением действующих запретов, касающихся вылова омуля. Напомним, первые ограничительные меры были введены в 2017 году. В 2018-м для спасения вида президент РФ и федеральный минсельхоз установили запрет на вылов омуля в промышленных целях и ввели ограничения в любительско-спортивном рыболовстве.

Но за коренными малочисленными народами Севера была сохранена квота на вылов. По мнению Петра Носкова, квоту может заменить денежная компенсация.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, с аналогичной идеей ранее выступил руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Роман Гармаев.

«Неуклонно растет число общин коренных малочисленных народов Севера. Определить действительную принадлежность лиц к числу представителей малых народностей, по сути, не представляется возможным», - заявил он на совещании в Улан-Удэ, которое провел в марте этого года заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По данным пресс-службы бурятского парламента, мнения о целесообразности введения полного запрета на заседании аграрного комитета разделились. Так, председатель филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия по Северо-Байкальскому району и Северобайкальску Галина Рогова отметила, что рыбалка – не только источник дохода, но и способ сохранить традиционный уклад жизни, отметила.

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