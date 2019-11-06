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«Городская усадьба» перейдет в собственность Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
18:53 6 Ноября 2019
суд, дом, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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В областную собственность будут переданы два дома в Иркутске, имеющих статус объекта культурного наследия регионального значения. Решение об этом принял Кировский районный суд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о домах на ул. Карла Либкнехта,45 «а» и «б». Они были построены в середине XIX века и входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба: три дома». С иском, в котором содержится требование изъять их у собственника, в суд обратились областные власти.

«Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Собственник не принимал мер для их восстановления, хотя еще в 2015 году он выдал службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области охранные обязательства на оба здания. В них прописаны мероприятия, которые собственник обязуется провести для восстановления зданий. Однако, они так и не были выполнены. За четыре года состояние объектов культурного наследия значительно ухудшилось», - пояснила позицию властей пресс-служба правительства региона.

По данным руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрея Фоменко, дома перейдут в областную собственность путем выкупа после поведения оценки.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2012 году тот же суд по той же причине принял решение изъять у собственника самое старое деревянное здание города – дом Шубиных. Он был построен в конце XVIII века.

Фото: официальный портал Иркутской области

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