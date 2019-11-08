В Бурятии запланировали ремонт ветхого моста в Забайкалье

Власти Бурятии решили перевести в собственность региона мост, соединяющий регион с соседним Забайкальским краем, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пока деревянный автомобильный мост остается бесхозным, и проезжать по нему просто страшно.

О перспективах ремонта моста глава Бурятии Алексей Цыденов высказался, отвечая на вопросы местных жителей в Бичурском районе. В ходе рабочей поездки в район он осмотрел объекты инфраструктуры, сельского хозяйства и социальной сферы.

«Мост сейчас не оформлен. Чтобы обеспечить его нормальное содержание и проезд, будем оформлять его на себя. Процедура, наверное, в течение полугода закончится. После этого будем начинать его модернизацию для безопасности проезда и, чтобы в принципе был качественный мост. На проектирование и сам ремонт уйдет еще полтора года», - приводит ответ Алексея Цыденова официальный портал Бурятии.

Мост через реку Хилок соединяет бурятское село Потанино и село Пески в Забайкальском крае. Сооружение находится в ветхом состоянии. Ограждений у него вовсе нет. 6 ноября на странице buryatia_online в соцсети Instagram было опубликовано видео, сделанное водителем, проезжающим по этому мосту. Оно получило название «Минута страха».

Фото: официальный портал Республики Бурятия