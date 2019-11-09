В конце недели по Академическому мосту в Иркутске запустили первый троллейбус - рейс проходит в тестовом режиме. Официальное открытие маршрута состоится в конце ноября, сообщается в мэрии.

Маршрут у троллейбуса следующий: от сквера Кирова по остановкам Художественный музей — улица Ленина —Театр Кукол— Трилиссера — 4-я Советская — Академический мост — Академическая — Юридический институт — микрорайон Университетский, пишет портал Irk.ru. Всего 11 остановок.

Отметим, что на линию в конце месяца планируется выпустить 11 троллейбусов.