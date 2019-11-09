9 ноября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

По Академическому мосту в Иркутске запустили первый троллейбус

Главная Общество
Иркутск
19:21 9 Ноября 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В конце недели по Академическому мосту в Иркутске запустили первый троллейбус - рейс проходит в тестовом режиме. Официальное открытие маршрута состоится в конце ноября, сообщается в мэрии. 

Маршрут у троллейбуса следующий: от сквера Кирова по остановкам Художественный музей — улица Ленина —Театр Кукол— Трилиссера — 4-я Советская — Академический мост — Академическая — Юридический институт — микрорайон Университетский, пишет портал Irk.ru. Всего 11 остановок. 

Отметим, что на линию в конце месяца планируется выпустить 11 троллейбусов. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Бурятии запланировали ремонт ветхого моста в Забайкалье

В Бурятии запланировали ремонт ветхого моста в Забайкалье

8 Ноября 2019 г.
Проезд по нему в республике назвали «минутой страха»
Новости Иркутска: «Городская усадьба» перейдет в собственность Иркутской области

«Городская усадьба» перейдет в собственность Иркутской области

6 Ноября 2019 г.
Собственник не выполнил обязательства по восстановлению объекта культурного наследия
Новости Иркутска: В Бурятии предложили полностью запретить вылов омуля

В Бурятии предложили полностью запретить вылов омуля

31 Октября 2019 г.
Коренным народам пообещали выплатить компенсацию
Новости Иркутска: Пострадавшие от иркутского наводнения разъезжаются по новым домам и квартирам

Пострадавшие от иркутского наводнения разъезжаются по новым домам и квартирам

31 Октября 2019 г.
Завершил свою работу пункт долговременного размещения граждан в Нижнеудинске
Новости Иркутска: В Хабаровском крае завершился паводок

В Хабаровском крае завершился паводок

29 Октября 2019 г.
На территориях, пострадавших от паводка, идут аварийно-восстановительные работы.
Новости Иркутска: В Алтайском крае резко выросли цены на гречку

В Алтайском крае резко выросли цены на гречку

28 Октября 2019 г.
Рост стал очевиден с августа 2019 года и, как ожидается, продолжится до конца года.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Охотники за металлом спровоцировали утечку опасных отходов в Иркутской области

Охотники за металлом спровоцировали утечку опасных отходов в Иркутской области

7 Ноября 2019 г.
Мэр Усолье-Сибирского считает необходимым усилить охрану площадки «Усольехимпрома»
Новости Иркутска: «Улан-Удэнский авиазавод» повысил квалификацию китайских пилотов

«Улан-Удэнский авиазавод» повысил квалификацию китайских пилотов

6 Ноября 2019 г.
В Бурятии прошли обучение экипажи Mir Trading Ltd
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19