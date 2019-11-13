Горнолыжный комплекс у иркутского Братска откроет сезон 16 ноября

Открытие сезона на горнолыжном комплексе на горе Пихтовая в Братске Иркутской области запланировано на 16 ноября. На ее склонах в круглосуточном режиме работают новая снегоуплотнительная машина и три снежные пушки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии Братска, эта техника общей стоимостью 15,5 млн руб. была приобретена в апреле 2019 года. Снеговая пушка вращается вокруг своей оси, что позволяет более равномерно распределять снег на поверхности. По данным директора горнолыжного комплекса Аркадия Шибина, всего необходимо 500-600 куб. м снега. Пушка заправляется водой из скважины глубиной более 20 м.

По плану, комплекс откроется 16 ноября в тестовом режиме. С этого дня будет доступна канатная дорога и 250-метровый склон. Полностью закончить все работы по подготовке комплекса планируется в течение следующей недели.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 16 ноября также открывается сезон на главном сибирском горнолыжном курорте – кузбасском Шерегеше.

Фото: официальный сайт мэрии Братска