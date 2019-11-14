Зима в Сибири может оказаться теплее прошлогодней

Мягкая и теплая зима прогнозируется на большинстве территорий России. Такой прогноз сделала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным специалиста Гидрометцентра, которые приводит ТАСС, декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году, в центральных районах Сибирского федерального округа. Кроме того, средняя месячная температура выше нормы в январе ожидается на севере Якутии, а в феврале - в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимой температура ожидается около и выше нормы на большинстве территорий России. Он назвал такую зиму «розовой» из-за цветовых обозначений на климатической карте.

Впрочем, в ближайшие дни на значительной части Сибири будет морозно. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае самым холодными сутками будет 15 ноября, когда температура понизится до минус 28 градусов.

Фото: сайт Гидрометцентра России