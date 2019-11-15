Действие сертификатов на жилье для пострадавших от иркутского наводнения продлят

Сроки подачи заявлений на получение выплат на приобретение жилья для пострадавших от наводнения в Иркутской области, а также сроки действия сертификатов на покупку жилых помещений продлены на 2020 год. Ранее предполагалось, что они завершатся в декабре 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перенос сроков согласован с федеральными властями.

«С председателем правительственной комиссии по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области Виталием Мутко достигнута договоренность, что приобрести жилье пострадавшие смогут и в следующем году. Сейчас идет оформление документов для этого решения», - сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

По данным региональных властей, принято 6 899 заявлений на жилье (всего сносу подлежит 6 901 помещение). Оформлено и выдано на руки 6 639 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, больше половины оплачено. На оплату свидетельств и проведение капремонтов из федерального бюджета было выделено 14 млрд руб., соответствующие документы приняты на сумму 18 млрд руб.

«На данный момент дополнительная потребность для обеспечения людей жильем за счет средств федерального бюджета составляет 3,7 млрд руб. Договоренность об их выделении также достигнута», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Вчера Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии раскритиковал работу властей региона, призвав их устранить волокиту при рассмотрении обращений жителей, касающихся компенсаций. Претензии на этот счет высказали и в ОНФ, сославшись на результаты опроса жителей территорий, пострадавших от летнего наводнения.

«Мы всегда очень внимательно относимся к информации общественников и берем ее на особый контроль. Я предлагаю ОНФ работать сообща с нами, чтобы мы могли оперативно реагировать на возникающие проблемы. Сегодня мы хотели провести совещание с представителями ОНФ, чтобы обсудить результаты проведенного ими мониторинга, однако никто из них на совещание не пришел. Исходя из данных, которые приводят активисты ОНФ, опрошено около 0,5% от всех пострадавших во время паводка летом 2019 года. Такая выборка не показательна для оценки эффективности помощи населению», - заявил иркутский губернатор Сергей Левченко.

Фото: официальный портал Иркутской области