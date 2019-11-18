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Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Иркутска на 2020 год

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Иркутск
16:40 18 Ноября 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти в 2020 году просубсидируют авиарейсы из Иркутска по 10 направлениям. Список маршрутов, которые получат финансовую поддержку, утвердила Росавиация.

Субсидии будут выделены на перелеты из Иркутска в Красный Чикой, Кызыл, Нижнеангарск, Таксимо, Талакан, Томск, Тынду, Читу, Чару, Улан-Удэ. Рейсы по этим направлениям будут выполнять авиакомпании «Аэросервис», «Nordstar», «СиЛа», «ИрАэро».

Кроме того, в число субсидируемых вошел один авиарейс из Братска. Самолеты авиакомпании «Nordstar» будут летать в Читу, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также финансирование будет выделено на полеты по маршрутам Красноярск-Усть-Кут, Нижнеангарск-Бодайбо и Нижнеангарск-Мама.

Право на покупку билетов по спецтарифу имеют пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды первой группы и сопровождающие их лица.

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