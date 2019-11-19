В Благовещенске арестовали сотрудника ЧОПа, охранявшего колледж

Благовещенский городской суд принял решение арестовать охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял колледж, когда туда зашел студент и устроил стрельбу.

Он обвиняется по части 3 статьи 238 УК России за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ермолов не признал свою вину.

Арест установлен сроком до 14 января 2020 года.

Как ранее писали Sibnovosti, студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу после того, как преподаватель удалил его из аудитории, не пустив на занятия за опоздание.

В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько получили ранения. Сам стрелок застрелился.