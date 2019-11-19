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Иркутянам пообещали сюрпризы на новогодней елке

Главная Общество
Иркутск
12:36 19 Ноября 2019
площадь, елка, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящие новогодние праздники власти Иркутска обещают удивить горожан иллюминацией на пл. графа Сперанского. Установка каркаса ели в сквере Кирова уже началась, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Некоторые интересные детали мы пока оставим в секрете. Однако, отмечу, что иркутян ожидают оригинальные решения по иллюминации площади», – рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков официальному порталу Иркутска.

Каркас новогодней ели достигает в высоту 25 м. После монтажа конструкцию украсят искусственной хвоей и оформят световыми элементами. Открытие ели назначено на 21 декабря. На главной площади города к новому году также будет построен ледовый городок из 20 фигур.

Фото: официальный портал Иркутска

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