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Увеличен размер компенсаций за ущерб от иркутского наводнения

Главная Общество
Иркутск
09:31 21 Ноября 2019
наводнение, компенсация, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области вырос размер компенсаций из бюджета за погибшие в результате второй волны паводка посевы сельскохозяйственных культур. О соответствующем указе губернатора Сергея Левченко сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, вторая волна паводка прошла по Иркутской области в июле 2019 года. 9 сентября была утверждена компенсация из региональной казны гражданам, выращивающим сельскохозяйственные культуры для собственных нужд. Размер выплаты составлял 4,5 тыс. руб. за одну сотку погибших посевов, но не более чем за 10 соток.

«Максимальный размер компенсации увеличен с 45 тыс. руб. до 67,5 тыс. руб. … Новый указ увеличивает максимальную площадь подлежащих компенсации утраченных посевов до 15 соток», - говорится в сообщении правительства области.

По данным на 19 ноября, поступило 3 048 заявлений от пострадавших во вторую волну паводка, из них 1 700 заявлений оплачены на общую сумму 44,3 млн руб.

Фото: официальный портал Иркутской области

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