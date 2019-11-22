Преподавание бурятского языка распространится на все школы республики

В 2020 году бурятский язык будет преподаваться во всех школах и половине детсадов республики. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В следующем году завершится действие региональной программы по развитию бурятского языка. В 2021 году ее сменит другая, рассчитанная на пять лет. Об этом рассказал депутатам народного хурала Бурятии заместитель министра образования республики Доржи Ангархаев.

«На сегодняшний день у нас в 190 дошкольных образовательных учреждениях осуществляется обучение бурятскому языку и в 448 школах созданы условия и изучается бурятский язык», - процитировало чиновника издание «Номер один».

Сдача ОГЭ в девятом классе и ЕГЭ в 11-м по бурятскому языку является добровольной. ЕГЭ по этому предмету в 2019 году сдавали 42 человека.

Фото: официальный портал Республики Бурятия