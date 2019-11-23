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На месте Курбатовских бань в Иркутске собираются строить пятизвездочный отель

Главная Общество
Иркутск
14:51 23 Ноября 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Инвестор планирует построить пятизвездочный отель и спа-центр на месте Курбатовских бань в Иркутске. Компания обязана восстановить исторический облик памятника культурного наследия. Старинные постройки были разобраны полностью.

Новые здания будут трехэтажными с цоколем. Площадь построек составит почти 10 тысяч квадратных метров. Помимо гостиницы и спа-центра, в комплексе откроют ресторан на первом этаже и 25-метровый бассейн, который замет почти четверть площади здания.

Отметим, что общественные бани в Иркутске были построены в конце XIX века Николаем Курбатовым и Григорием Русановым – стены бань были оформлены хайтинским фарфором. Статус памятника архитектуры объект получил в 1980-х годах. В 2011 году был представлен проект реставрации зданий. В них планировали разместить больницу, но этот проект так и не был реализован.

22 ноября члены комиссии по градостроительству Иркутска приняли решение обратиться в прокуратуру для проверки законности всех процедур по реконструкции Курбатовских бань.

фото: irkipedia.ru

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