Бурятские альпинисты сняли козу с утеса

В Бурятии альпинистам пришлось спасать дикую козу. Она забралась на скалу, откуда не могла спуститься самостоятельно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Спасали животное у села Бичура. Козу заметили местные жители, сообщившие об этом в социальных сетях. По-видимому, животное спасалось от бродячих собак. Расстояние до ближайшего уступа составляло около 5 м, и коза не решалась прыгать.

«Приезжавшие на место специалисты – полиция, МЧС только разводили руками, не имея специального оборудования, на отвесную скалу не полезешь. Несомненно, вся Бичура переживала за пленницу, родилась даже легенда о том, что вороны и сороки, стараясь помочь несчастной козочке, таскали ей в клюве траву», - описали ситуацию в Федерации спортивного туризма Республики Бурятия, куда обратились за помощью.

В спасении козы, которая заставила вспомнить о приключениях отца Федора из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», приняло участие несколько альпинистов. Операция продолжалась около часа.

«Освобожденная, она в первую очередь набросилась на снег – она не пила несколько дней, а уже потом стала жевать стебли сухой травы. Оправившись от стресса, коза убежала прочь от утеса», - говорится в сообщении на странице Федерации спортивного туризма Республики Бурятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Федерации спортивного туризма Республики Бурятия в соцсети «ВКонтакте»