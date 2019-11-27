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В Бурятию привезли бюст Екатерины II для Анинского дацана

Главная Общество
Иркутск
11:33 27 Ноября 2019
буддизм, скульптура, санкт-петербург
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ доставили бюст российской императрицы Екатерины II. Он будет установлен в Анинском дацане, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бюст был воссоздан в Санкт-Петербурге архитектором Вячеславом Бухаевым и скульптором Матвеем Макушкиным. По данным сайта народного хурала Республики Бурятия, он повторяет бюст императрицы, который до 1917 года находился в Анинском дацане, а затем пропал в ходе революции.

Буддийский монастырь Гандан Шаддублинг или Анинский дацан расположен в 30 км к северо-востоку от Хоринска. В следующем году он отметит свое 225-летие. В 1764 году буддийское духовенство объявило Екатерину II воплощением Белой Тары – одной из главных бодхисаттв (просветленых).

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия

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