В Бурятию привезли бюст Екатерины II для Анинского дацана

В Улан-Удэ доставили бюст российской императрицы Екатерины II. Он будет установлен в Анинском дацане, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бюст был воссоздан в Санкт-Петербурге архитектором Вячеславом Бухаевым и скульптором Матвеем Макушкиным. По данным сайта народного хурала Республики Бурятия, он повторяет бюст императрицы, который до 1917 года находился в Анинском дацане, а затем пропал в ходе революции.

Буддийский монастырь Гандан Шаддублинг или Анинский дацан расположен в 30 км к северо-востоку от Хоринска. В следующем году он отметит свое 225-летие. В 1764 году буддийское духовенство объявило Екатерину II воплощением Белой Тары – одной из главных бодхисаттв (просветленых).

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия