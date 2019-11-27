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В Иркутской области к концу декабря откроют 51 ледовую переправу

Главная Общество
Иркутск
14:11 27 Ноября 2019
иркутск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Первые ледовые переправы в Иркутской области планируют открыть только к концу декабря. Пока лед на реках слишком тонкий, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

В этом сезоне в Иркутской области будет работать 51 зимник в 21 муниципальном образовании. Больше всего ледовых переправ будет в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Пока зимники не открыты, спасатели устанавливают знаки, которые предупреждают об опасности выхода на лед.

«Для водителей, сознательно идущих на риск и подвергающих угрозе жизнь пассажиров во время выезда на лед вне ледовых переправ, законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность», - предупредили в МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что за выезд и выход на лед вне ледовых переправ предусмотрен штраф - для граждан от 500 до тысячи рублей, для должностных лиц до 5 тысяч рублей, для юрлиц до 20 тысяч рублей.

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