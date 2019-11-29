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В Иркутске троллейбусы пошли по Академическому мосту

Главная Общество
Иркутск
11:26 29 Ноября 2019
мост, движение, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске троллейбусный маршрут впервые прошел по Академическому мосту. Его протяженность составила 17,5 км, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для организации маршрута проложено около 4 км кабельных линий, установлено почти 300 опор. Построена вторая в России инновационная тяговая модульная подстанция.

По данным официального портала Иркутска, по маршруту №5 будут курсировать шесть низкопольных троллейбусов с обогревателями салона, эргономичными сиденьями и системой видеонаблюдения. Как сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, в прошлом году общественный транспорт перевез 80 млн человек, примерно треть пассажиропотока пришлась на троллейбусы и трамваи.

Строительство Академического моста через Ангару было завершено в 2013 году. Он соединяет Октябрьский и Свердловский округа.

Фото: официальный портал Иркутска

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