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В Иркутской области запланировали построить современный ипподром

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Иркутск
18:18 29 Ноября 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке Усть-Ордынском в Бурятском округе Иркутской области выделен участок под строительство ипподрома. По словам губернатора Сергея Левченко, в ближайшее время начнется проектирование территории.

При этом судьба конного стадиона в Иркутске остается под вопросом. Собственник старейшего ипподрома находится в стадии банкротства.

«Тема непростая. Мы законодательно не имеем права ипподром выкупить. Я предлагаю различным компаниям сохранить ипподром в обмен на льготы. Но пока решения нет. Я стараюсь найти выход из этого положения», - приводит слова губернатора «Интерфакс Сибирь».

Ранее акции «Иркутской заводской конюшни с ипподромом» были выставлены на торги. Начальная цена лотов составляет 117 млн рублей. Иркутский ипподром в Октябрьском городском округе был основан в 1900 году - объекту 119 лет.

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