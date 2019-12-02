Трасса «Байкал» в Иркутской области закрыта для большегрузов из-за снегопада

Из-за снегопада инспекторы закрыли для большегрузов трассу Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Движение ограничено на участке с 30 по 100 км в обоих направлениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Упрдор «Прибайкалье».

На трассе в усиленном режиме работает уборочная техника, а также дорожные рабочие. Спецмашины осуществляют подсыпку автомагистрали. Снегопад в области начался ночью, температура опустилась до -10 градусов. Ситуацию усугубляет ветер с порывами до 14 м/с.

«Безопасный проезд на федеральных дорогах Иркутской области обеспечивают порядка 140 единиц техники. Дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями за сутки на подведомственных автотрассах не зарегистрировано. Движение по федеральным трассам Р-255 «Сибирь», А-331 «Вилюй» в Иркутской области осуществляется в штатном режиме и открыто для всех видов транспорта», - сообщили в управлении.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.