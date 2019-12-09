В регионах Дальнего Востока эвакуируют школы после сообщений о «минировании»

Десятки школ в регионах Дальнего Востока были эвакуированы после поступления сообщений о «минировании».

Так, во Владивостоке были эвакуированы шесть школ.

Еще несколько школ эвакуировали в Благовещенске из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании. Все они оказались ложными.

В УМВД по Хабаровскому краю заявили, что сообщения о минировании поступили в школы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. «Сообщения об опасности для школ Хабаровска и Комсомольска поступили утром в понедельник. Все дети и педагоги эвакуированы. Часть школ проверили, опасности нет», - цитирует УМВД РИА Новости.

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