Иркутские ученые научатся предсказывать погоду в космосе

В иркутской академии СО РАН займутся развитием новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности. Структурное подразделение составит прогнозы космической погоды, сообщает журнал «Наука в Сибири».

Ученые разработают модели, на основе которых и будет составлен долгосрочный прогноз. Это позволит сделать инструментальный комплекс ИСЗФ СО РАН. Исследователи сделают анализ сложной взаимодействующей системы Солнце — солнечный ветер — магнитное поле Земли — атмосфера Земли.

«Программа космической безопасности нашей страны не может быть решена без спутниковой группировки и системы наземного наблюдения. Однако даже имея все эти сведения, без новых современных моделей прогноз сделать не получится. Именно такая амбициозная задача — выработка и апробация новых моделей — стоит перед учеными, которые займутся работами в рамках нового направления», — отметил научный сотрудник института Гелий Жеребцов.

Для своих работ ученые будут использовать солнечный телескоп - прибор позволит измерять магнитное поле Солнца.

«Исследователи планируют получать как кратковременный прогноз (три дня, месяц), так и долговременный — на весь цикл активности Солнца», - рассказывают ученые.

В будущем метеорологи планируют разобраться, как именно процессы в космосе влияют на атмосферу Земли.

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