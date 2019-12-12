Детская клиническая больница Иркутска получила передовое оборудование

Иркутская Ивано-Матренинской детская клиническая больница получила новое оборудование для проведения малоинвазивных операций новорожденным в видеоформате 4К. Техника, стоимостью 17,5 млн рублей, - подарок от Иркутской нефтяной компании.

С помощью этих приборов хирурги смогут проводить операции на тонких сосудах, а также внутренних органах младенцев.

Врачи уже опробовали новую технику. Они провели операцию 15-дневному пациенту с удвоением почки Современные приборы позволили выполнить хирургическое вмешательство через мини-разрезы без кровопотерь, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее в медцентре оборудовали первую в России цифровую операционную OR1 NEO. Благодаря новому приобретению, в медучреждении удалось сформировать эндовидеохирургический комплекс 4К Ultra HD.