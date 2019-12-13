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Проверку распределения средств в Иркутской области поручили МЧС

Главная Общество
Иркутск
10:45 13 Декабря 2019
мчс, средства, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Комиссия МЧС России проверит ход распределения средств, выделенных из резервного фонда правительства в качестве разовой помощи пострадавшим от наводнения иркутянам. Такими полномочиями ее наделило российское правительство, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Комиссию возглавил заместитель министра Андрей Гурович. В ее состав вошли представители профильных направлений ведомства по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.

«Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, министерства здравоохранения Иркутской области и других ведомств», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, другой заместитель главы МЧС – Игорь Кобзев – вчера был назначен врио губернатора региона.

Фото: сайт МЧС России

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