Для улиц нового микрорайона в иркутском Тулуне выбирают названия

Жители иркутского города Тулуна выбирают названия улиц для нового микрорайона «Березовая роща». Опрос завершится 14 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опрос проходит на официальной сайте мэрии Тулуна. Горожанам предложены два блока названий. Один из них связан с восстановлением Тулуна после летнего наводнения 2019 года, второй – с природой. В каждом по 10 названий. В числе вариантов – ул. Патриотов, Мечтателей, Волонтеров, Оптимистов, Брусничная, Земляничная, Листопадная.

Посетитель сайта может проголосовать за три названия из каждого блока. Пока проголосовало около 1 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, микрорайон индивидуальной жилой застройки «Березовая роща» в Тулуне должен быть сдан в эксплуатацию до 1 октября 2020 года. На участке общей площадью 423,9 га планируется строительство «под ключ» 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. За счет средств областного бюджета будет построена школа на 1 275 мест и два детсада.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна