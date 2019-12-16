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В Улан-Удэ готовят единственную ледовую переправу

Главная Общество
Иркутск
16:20 16 Декабря 2019
переправа, лед, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Ледовую переправу к микрорайону «Мостовой» в Улан-Удэ предполагается открыть завтра. Эта ледовая переправа через Селенгу будет единственной в столице Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Переправа сокращает путь жителей микрорайона до Улан-Удэ. По данным информационного сайта муниципалитета, расстояние от города до микрорайона для железнодорожного транспорта составляет 21 км, для автомобильного - 110 км.

Переправа будут открыта после согласования с МЧС России по Республике Бурятии.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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