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Автобусы в новогоднюю ночь будут развозить иркутян до утра

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Иркутск
11:25 18 Декабря 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Общественный транспорт в Иркутске будет работать всю новогоднюю ночь. В администрации сообщили, что иркутяне смогут добраться до центра города на автобусах троллейбусах и трамваях. Транспорт будет курсировать до 4 часов утра.

«Дежурные бригады транспортных предприятий полностью готовы к работе во время проведения массовых мероприятий и прошли дополнительные инструктажи по технике антитеррористической и пожарной безопасности. Также обеспечивать безопасность жителей будут более 100 волонтеров и общественников», - отметили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Кроме того, с 23 декабря все аварийные и коммунальные службы города переходят на режим повышенной готовности. В праздники назначаются дежурные руководители и аварийные бригады, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Также особый период наступает для пожарных и полиции.

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