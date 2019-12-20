Все меньше школьников изучают бурятский язык

За последние два года количество школьников, изучающих бурятский язык, сократилось на 2%. На проблему обратили внимание в народном хурале Республики Бурятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Комитет по социальной политике регионального парламента рассмотрел ход реализации закона «О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия». По данным руководителя республиканского центра по развитию бурятского языка министерства образования Баира Балданова, одна из причин такой статистики – добровольность изучения, другая - возросшая языковая нагрузка на учеников. Кроме того, в регионе не хватает 150 преподавателей этого предмета.

По данным сайта народного хурала, бурятский язык в республике изучается по двум программам: как родной язык и как государственный. По первой программе его изучают только в республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1 в Улан-Удэ и некоторых сельских школах. По второй в объеме двух уроков в неделю – в большинстве школ региона.

В 2020 году бурятский язык будет преподаваться во всех школах и половине детсадов республики. В следующем году завершится действие региональной программы по развитию бурятского языка. В 2021 году ее сменит другая, рассчитанная на пять лет. Как писали Sibnovosti.ru, сдача ОГЭ в девятом классе и ЕГЭ в 11-м по этому предмету является добровольной. ЕГЭ по бурятскому языку в 2019 году сдавали 42 человека.

Вчера в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать единственную в Республике Алтай школу с углубленным изучением алтайского языка.

Фото: сайт ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»