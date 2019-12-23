В Улан-Удэ установили памятник Константину Рокоссовскому

В Улан-Удэ открыли памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Церемония прошла 21 декабря в день 123-летия со дня рождения военачальника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бронзовый конный памятник Константину Рокоссовскому установили у мемориала Победы. Его авторы - скульптор Матвей Макушкин и архитектор Вячеслав Бухаев. Общая высота памятника с постаментом превышает 7,5 м. Как уточняет официальный портал Республики Бурятия, проект памятника жители региона выбирали из 10 предложенных вариантов.

На церемонии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков напомнил, что будущий дважды Герой Советского Союза долгое время (1920-1937 годы) служил в этом городе. С его именем связывают появление национального воинского формирования - Бурятского Кавалерийского дивизиона.

Постамент памятника позднее облицуют гранитом.

Фото: официальный портал Республики Бурятия